BSV-stregspiller efter nederlag: Vi er tæt på CL-exit

Chancen for at gå videre fra Champions League-gruppespillet er yderst spinkel for Bjerringbro-Silkeborg (BSV), efter at holdet lørdag tabte 25-28 ude til Orlen Wisla Plock.

- Det her var vores chance. Nu kigger vi ikke på at skulle videre. Med et eller to point havde det set godt ud.

- Lige nu kan jeg ikke se scenariet, hvor vi skal gå videre, siger BSV-stregspilleren Rasmus Jensen til klubbens hjemmeside.

Det jyske hold førte ellers med tre mål tidligt i anden halvleg. Men blandt andet en skade til Johan Hansen blev dyr mod Wisla Plock, som BSV i oktober sidste år besejrede med ni mål på hjemmebane.

- Vi kom herned med troen på, at vi kunne få et eller to point, men vi vidste også, at det krævede, at alle leverede godt, og vi manglede lige det sidste, siger Rasmus Jensen.

- Da vi gik til pause, var vi tilfredse resultatmæssigt, men vi var også tilfredse med forløbet af kampen.

- Vi styrede tempoet og fik nogle kontramål, men i anden halvleg kom de hurtigt tilbage, og så kogte hallen, siger han.