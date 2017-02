BSV-præstation i Paris giver et godt afsæt til nøglekamp

Det siger cheftræneren for BSV, Peter Bredsdorff-Larsen, efter lørdagens 27-32-nederlag mod PSG.

- Vi var godt med hen i anden halvleg, hvor vi var nede med tre mål. Det er muligt, at vi ikke var tæt på point, men når man kun er nede med tre mål, og modstanderen begynder at spille syv mod seks, så har man en fornemmelse af, at mange ting er gået godt.

- Vi tager fra Paris med en god oplevelse, for det er ikke tit, vi spiller kampe, hvor mindre end en sejr kan gøre det. Det kan vi tage med videre til kampen i Plock, siger træneren.

Før kampen mod polakkerne ligger BSV nummer syv, mens Wisla Plock er nummer seks i den otte hold store gruppe. De seks bedste går videre til knockoutfasen i turneringen, og BSV skal formentlig vinde udekampen.

Jyderne har gode minder fra den første kamp mod polakkerne efter en storsejr i oktober.

- Vi slog Wisla Plock med ni mål på hjemmebane i vores absolut bedste præstation i den her sæson, og vi skal ned og lave en tilsvarende præstation.

- Det er vores mulighed for at udleve den teoretiske drøm om, at vi kan komme videre fra den her hårde pulje. Vi skal klare tingene selv, og det kræver formentlig en sejr nede i Plock, siger Peter Bredsdorff-Larsen.

Gruppen tæller også storhold som Barcelona, Kiel, Flensburg-Handewitt og Veszprem.