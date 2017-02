BSV indleder rædselsprogram: Vil udfordre Mikkel Hansen

Bjerringbro-Silkeborgs træner mener dog ikke, at det er realistisk at tro på sejr ude mod Paris Saint-Germain.

BSV er to point fra sjettepladsen og Wisla Plock, men nu venter et sandt rædselsprogram for jyderne.

De forsvarende danske mestre hos håndboldherrerne, Bjerringbro-Silkeborg (BSV), har stadig muligheden for at avancere fra dynamitgruppen i Champions League.

Fire udekampe venter i de kommende fire weekender mod Paris Saint-Germain, Wisla Plock, THW Kiel og Flensburg-Handewitt, inden Kadetten Schaffhausen i sidste runde kommer til Silkeborg.

Træner Peter Bredsdorff-Larsen glæder sig over, at drømmen om avancement fortsat lever.

- Det er dejligt motiverende, men vi er klar over, at der skal flere point på kontoen, og med fire udekampe de næste fire weekender bliver det en tough opgave at indfri drømmen, siger Peter Bredsdorff-Larsen.

Det første møde med Mikkel Hansens PSG sluttede med et nederlag hjemme på 30-36, og på den baggrund er det svært at tro på danske point i den franske hovedstad.

- Vi kan ikke have realistiske forventninger om at vinde den kamp, men vi leverede en ganske god kamp mod Paris i oktober, og vi vil forsøge at vise, at vi kan lære af den kamp og veksle det til en endnu bedre præstation i Paris, siger træneren.

Han fik et godt billede af holdets muligheder og begrænsninger i evalueringen af den første kamp.

- Vi vil vise, at vi kan løfte nogle elementer i vores spil i forhold til den første kamp. Det handler blandt andet om vores returløb, og så vil vi gerne udfordre Paris i vores kontrafase.

- Samtidig vil vi gerne blive endnu dygtigere til forsvarsmæssigt at håndtere Paris' fysisk stærke individualister, lyder det fra Peter Bredsdorff-Larsen.

Lørdagens kamp mellem PSG og BSV begynder klokken 20.30.