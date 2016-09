BSV holder sejrskursen og ordner KIF Kolding hjemme

BSV vandt 30-25 i et opgør, hvor gæsterne kampen igennem diskede op med en lang række fejl og slet ikke kunne finde det niveau, der skulle til for at presse BSV tidligt i sæsonen.

Begge mandskaber mødte op med en sejr fra sæsonåbningen, og der var stor intensitet i opgøret fra kampens begyndelse.

Efter ti minutter bragte Stefan Hunstrup hjemmeholdet foran 6-3.

Det var dog en tæt affære, og der blev scoret flittigt de efterfølgende fem minutter, hvor hjemmeholdet efter et kvarter førte 7-6.

Efter 18 minutter måtte KIF Kolding København tage en timeout, da flere fejl betød, at man pludselig var nede 6-10.

Det hjalp lidt at få snakket hos gæsterne, som reducerede to gange, før hjemmeholdet igen trak fra og havde svært ved at dæmme op for BSV.

Det gik pludselig stærkt for hjemmeholdet, hvor specielt Nikolaj Markussen var svær at styre for gæsterne, og Markussen gjorde det til 15-9, mens Johan Hansen med få minutter igen af første halvleg bragte BSV foran hele 16-9.

Markussen og Johan Hansen bød hver ind med fire scoringer i en første halvleg, som BSV vandt 17-11.

Tre scoringer af gæsterne efter pausen blev afløst af tre scoringer i træk fra hjemmeholdet, men med et kvarter igen var opgøret åbent, da Cyril Viudes reducerede til 20-23 for KIF.

Et comeback i kampen fra gæsterne lurede, og specielt Magnus Landin Jacobsen imponerede med sin sjette scoring i kampen, da han reducerede til 21-25.

Hjemmeholdet var foran med syv mål lidt over et minut før tid, men KIF fik lov at reducere to gange til slutresultatet 30-25.

Nikolaj Markussen, Sebastian Skube og Johan Hansen scorede alle seks gange for hjemmeholdet, mens Magnus Landin Jacobsen blev noteret for syv scoringer hos gæsterne.

I to øvrige kampe i 888 Ligaen lørdag spillede Skanderborg Håndbold og Sønderjyske 25-25, mens Mors-Thy Håndbold hjemme besejrede Ribe-Esbjerg HH med 22-16.