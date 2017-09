BSV forlænger med slovensk stjerne frem til 2019

Dermed forlænger han sin hidtidige kontrakt med et enkelt år.

- Jeg har det godt, min familie har det godt, og min datter er glad her i Danmark. Der er ingen grund til at skifte klub og flytte, når vi har det så godt her, siger Sebastian Skube i pressemeddelelsen.

Den 30-årige slovener var en vigtig del af det BSV-hold, der i 2015/2016-sæsonen blev danske mestre.

Han spillede også en stor rolle på holdet sidste år - blandt andet i Champions League, hvor han blev nomineret som turneringens bedste playmaker.

Derfor er BSV-træner Peter Bredsdorff-Larsen også godt tilfreds med at have sloveneren i truppen. Det siger han i pressemeddelelsen fra holdet.

- Vi føler os stadigvæk privilegerede og heldige over, at det i sin tid lykkedes at få Sebastian Skube til at bosætte sig i Silkeborg og være med til at bygge noget nyt op i Bjerringbro-Silkeborg, siger han.

- Vi har haft et fantastisk samarbejde med Skube, som er meget optaget af at være med til at udvikle vores hold og vores spil. Han har fra dag et været en nøglespiller i opnåelsen af vores flotte resultater.

BSV åbner lørdag sin sæson i herrehåndboldligaen mod Aalborg.