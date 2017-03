BSV er skuffet og stolt efter 24-26 i Flensborg

Bjerringbro-Silkeborg var tæt på endnu en stor CL-overraskelse og har nu brug for hjælp for at avancere.

Det udløste ærgrelse, men trods alt også tilfredshed over præstationen hos BSV-spillerne, heriblandt Michael V. Knudsen, der tidligere har spillet for den nordtyske håndboldklub.

- Det er selvfølgelig bittert, men omvendt er det også en meget svær udebane, hvor de færreste vinder.

- Vi spillede taktisk klogt, men vi vidste, vi ville komme under pres i de sidste ti minutter, og der var vi ikke helt skarpe, siger Knudsen.

Den opmuntrende indsats faldt, bare en uge efter at BSV slog THW Kiel på udebane i samme turnering.

- Det havde næsten været for meget af det gode. Hvis vi havde slået både Kiel og Flensburg på udebane, ville vi jo næsten være favoritter til at vinde Champions League, siger stregspilleren med et grin.

Særligt en stærk forsvarspræstation gjorde, at det danske mesterhold kunne være foran 11-10 ved pausen og siden 17-14 i anden halvleg.

I målet stod Søren Rasmussen ligesom i Kiel en pragtkamp.

- Vi stod godt i forsvaret og var gode til at trække tempoet ud af kampen. Der var mange plusser, så lige nu er man både skuffet og stolt, siger Søren Rasmussen.

Hos tyskerne var Lasse Svan en af mange danskere på banen. Fløjen anerkendte den danske præstation, men han mente, at dommerne lod BSV spille for lange angreb.

- De fik lov til at trække tempoet ud af kampen, og det frustrerede os. Men stor ros til BSV, der spillede en god kamp, men jeg er meget tilfreds med vores afslutning på kampen, siger Lasse Svan.

Trods nederlaget har BSV fortsat gode chancer for at tage sjettepladsen, der giver avancement til ottendedelsfinalerne.

Det kræver en sejr hjemme over agterlanternen Kadetten Schaffhausen i den sidste kamp på næste søndag, samtidig med at Wisla Plock som ventet taber de sidste kampe mod Paris Saint-Germain og Barcelona.

Polakkerne skal møde PSG søndag på hjemmebane, hvor man tidligere har taget point fra storklubber.

Det er en kamp, man vil skæve til, bekræfter Michael V. Knudsen.

- Det er en vigtig kamp, og vi må håbe på PSG, som heldigvis har førstepladsen i gruppen at spille for. Når nu vi er bedre indbyrdes end Wisla Plock, vil det være irriterende at ryge ud til dem, siger Knudsen.