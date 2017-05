BSV besejrer Ribe-Esbjerg knebent i første bronzedyst

BSV førte 15-14 ved pausen, og kampen fortsatte med at være lige i anden halvleg.

Ingen af holdene var på noget tidspunkt foran med mere end tre mål.

Cirka otte minutter før tid fik BSV's Sebastian Skube et direkte rødt kort efter en batalje med gæsternes Rasmus Boysen, der røg ud i to minutter.

Omkring tre minutter før tid - da stillingen var 28-28 - røg BSV-veteranen Michael V. Knudsen ud i to minutter, hvilket gav Ribe-Esbjerg muligheden for at komme foran.

Gæsterne fik dog ikke udnyttet overtallet, og med 45 sekunder tilbage røg Ribe-Esbjergs Rasmus Nielsen ud, da BSV førte 30-29.

Gæsterne tog målmand Søren Haagen ud for at have en ekstra markspiller på banen, men det lykkedes dem ikke at score yderligere.

Der er returkamp på lørdag i Blue Water Dokken i Esbjerg, hvor Ribe-Esbjerg er tvunget til at vinde for at fremtvinge en tredje kamp.

Den vil i så fald blive spillet på BSV's hjemmebane, fordi holdet sluttede bedre end Ribe-Esbjerg i grundspillet.