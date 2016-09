BSV åbner ny sæson med Super Cup-titel

Sejren blev reelt sikret med lidt over et minut tilbage af kampen, da højrefløjen Johan Hansen bragte BSV foran med tre mål.

HC Midtjylland havde muligheden for at reducere føringen til et enkelt mål med 20 sekunder tilbage. Men i to omgange reddede Sebastian Frandsen i BSV-målet sit hold.

Første halvleg var jævnbyrdig næsten hele vejen igennem, indtil det kort før pausen lykkedes for BSV at få slået et lille hul.

Et mål i sidste sekund samt en BSV-udvisning sikrede dog HC Midtjylland-spillerne, at de blot kunne gå til pausen to mål bagud efter stillingen 13-15.

I målet gjorde Tim Winkler periodevist sit for, at HC Midtjylland ikke blev hægtet af kampen. Men oppe i den anden ende havde Winklers holdkammerater ikke helt samme skarphed.

Derfor voksede BSV-føringen til fem mål, og midtjyderne blev tvunget til at spille med større risiko i sit spil. Satsningen virkede delvist, men til sidst kunne BSV fejre en sejr på to mål og sæsonens første triumf.