BMC går all-in på Richie Porte-triumf i Tour de France

Sportsdirektør Fabio Baldato har da også store forventninger til, at holdet kan hjælpe Porte til at køre med om sejren.

- Det vil selvfølgelig være et godt resultat at få Richie Porte på podiet i Tour de France, men vi stiller selvfølgelig op for at vinde den gule trøje. Vi går all-in for Richie, siger Baldato.

Sammen med resten af ledelsen har han udtaget et hold, der ud over Porte tæller Damiano Caruso, Alessandro De Marchi, Stefan Küng, Amaël Moinard, Nicolas Roche, Michael Schär, Greg Van Avermaet og Danilo Wyss.

- Alle ni ryttere kommer til Tour de France i god form, og vi har et stærkt hold. Da vi begyndte planlægningen til Tour de France i december sidste år, var det netop disse ni ryttere, vi havde i tankerne, siger Baldato.

Det er dog ikke kun Porte, som får lov til at køre sin egen chance i Touren. Greg Van Avermaet får også muligheden for at køre efter en etapesejr.

- Jeg tager til Tour de France med det samme mål som altid; nemlig at vinde en etape. Efter at have vundet i 2015 og 2016 og være iført den gule trøje sidste år, vil det være noget særligt at vinde en etape for tredje år i træk, siger Van Avermaet.

Tour de France begynder i tyske Düsseldorf 1. juli og slutter vanen tro i Paris 23. juli.