I oktober 1998 var over 2800 tilskuere mødt op på Østerbro Stadion, da B93 sensationelt slog Brøndby med 1-0 i Faxe Kondi Ligaen. Onsdag aften skal B93 forsøge at slå lokalrivalen FCK, men kampen er rykket fra Østerbro Stadion til Telia Parken.

B93 håber på 5000 tilskuere til lokalbrag i Parken

Pokalkampen mod FC København kan give alt fra et lille underskud til et stort økonomisk boost for B93.

En gåtur på et minuts tid adskiller de to Østerbro-klubbers hjemmebane, men af sikkerhedsmæssige årsager og af hensyn til tv har B93 lejet sig ind på lokalrivalens hjemmebane.

Antallet af tilskuere afgør, hvorvidt det bliver en god forretning for B93. Klubbens administrerende direktør, Jonas Klausen, håber på 5000 tilskuere til lokalopgøret.

- Sidste gang, vi mødte FCK i Superligaen i 1999, var der 10.600 tilskuere på stadion, og i fantasien havde vi håbet på at nærme os det tal.

- Men vi må erkende, at livefodbold i DBU Pokalen ikke er så populært, som vi havde håbet på.

- Vi har solgt omkring 2700 billetter, og vi håber meget på, at vi kan nærme os små 5000. Det vil være helt fantastisk, siger direktøren.

- I efteråret så vi jo Frem-Brøndby trække mere end 6000 tilskuere. Så Brøndby og FCK er de sjove at trække i pokalturneringen i forhold til en potentiel økonomisk gevinst, tilføjer han.

Han kan glæde sig over, at billetsalget har nået et punkt, der sikrer, at det ikke bliver en økonomisk katastrofe for de ni-foldige danmarksmestre.

- Det kan ende med at give underskud, men FCK har været ekstremt fair i forhandlingerne, efter vi nærmest blev tvunget til at leje Parken, men der er da en lille risiko for, at vi får en dårlig økonomisk udgang af opgøret.

- Vi nærmer os et heldigvis et punkt, hvor vi så småt begynder at kunne se en lille profit af kampen. Vi er i hvert fald ovre det helt kritiske punkt, siger Jonas Knudsen.

Han fortæller, at klubbens årlige budget til førsteholdet ligger på mellem to-tre millioner kroner, hvilket også gør sig gældende for størstedelen af de øvrige hold i 2. division. Pengene går til diverse lønninger, transport, bespisning og lægeregninger.

I foråret skal B93 deltage i oprykningsspillet i 2. division.

På sigt er klubbens mål at etablere sig i 1. division, selv om der aktuelt er et stort spring, hvad angår økonomi og faciliteter, hvis man sammenligner B93 og klubberne i landets næstbedste række.

- Hvis man driver et 1. seniorhold uden interesse i at udvikle det sportslige og klubbens struktur og faciliteter, er man i den forkerte branche. Hvis man står stille, bliver man overhalet.

- Så vores overordnede mål er at forbedre alle aspekter af klubben, for vi mener, at vores klub på længere sigt bør være en klub, som ligger stabilt i 1. division.

- Men lige nu er der et stykke vej op i forhold til de nuværende 1. divisionsklubbers faciliteter og budgetter, siger B93-direktøren.

Onsdagens ultralokale københavneropgør begynder klokken 19.30.