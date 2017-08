Axelsen drømmer om medaljer efter tiltrængt sommerpause

Axelsen begrundede afbuddet med, at han fysisk og mentalt var udkørt efter et forår med mange turneringer.

Sådan siger topsinglen i dansk badminton, Viktor Axelsen, om beslutningen om at trække sig fra Super Series-turneringen Australian Open i juni.

- Jeg følte bare, at det var på tide at trække stikket.

Han har efterfølgende brugt sommeren på at gøre sig klar til denne uges VM.

- Jeg har været hjemme og er tilbage i mine vante rutiner. Jeg har trænet, så godt jeg kunne, og været sammen med venner og familie. Det var det, der skulle til, følte jeg.

Landstræner Kenneth Jonassen har i løbet af sommeren arbejdet sammen Axelsen om at finde motivationen frem igen.

- Vi har set video af både gode og dårlige kampe for at finde frem til det, der gør Viktor så speciel. Jeg er rigtig tilfreds, med det jeg har set fra ham i træningen op til VM, siger Jonassen.

Axelsen er til dette års VM seedet som nummer tre, hvilket betyder, at han først kan møde en af de to favoritter, kineserne Chen Long og Lin Dan, i en eventuel semifinale.

Det får dog ikke den 23-årige fynbo til allerede at kigge så langt.

- Jeg tager en kamp ad gangen, og det er det vigtigste, siger han.

Kenneth Jonassen tror ikke, at Axelsen får det nemt, selv om han undgår nogle af favoritterne tidligt i turneringen.

- Vejen til semifinalen er svær, men jeg forventer, at Viktor spiller på et højt niveau, og at han er sulten, siger Jonassen.

Axelsen har før turneringen ikke sat sig et specifikt mål om, hvor langt han skal nå for at være tilfreds.

- Mine mål handler mest om hele processen og min mentale tilgang, så jeg kan håndtere det, der kommer til at ske på banen, siger han.

Den danske topsingle har været med ved VM tre gange før. Det bedste resultat kom i 2014, hvor det blev til en bronzemedalje.

Det resultat håber den unge dansker at kunne gentage i år.

- Det er klart, at når jeg har vundet medaljer tidligere, så drømmer jeg om at gøre det igen, siger han.

Axelsen spiller tirsdag sin første kamp ved dette års VM mod japanske Takuma Ueda.