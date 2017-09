Avis: Wada frikender 95 russiske sportsudøvere

Det Internationale Dopingagentur (Wada) kommer til at frikende 95 russiske sportsudøvere, som ellers har været under mistanke for at have forbrudt sig imod dopingreglerne.

- Det tilgængelige bevismateriale var utilstrækkeligt til at støtte påstanden om, at de 95 udøvere har forbrudt sig mod antidopingreglerne, skriver Wada-direktør Olivier Niggli i rapporten.

Udøverne har været under mistanke for at have været en del af det statsstøttede russiske dopingprogram, der blev afsløret i den så omtalte McLaren-rapport.

Til New York Times har Olivier Niggli tidligere på ugen sagt, at de manglende beviser ikke nødvendigvis betyder, at de 95 udøvere er uskyldige.

- Systemet var meget velorganiseret, og derudover er bevismaterialet meget begrænset, sagde han.

Ingen udøvere er nævnt ved navn i den rapport, som New York Times er kommet i besiddelse af.

Ruslands nationale antidopingagentur har siden august 2015 været udelukket af Wada.