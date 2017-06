Avis: Fifa-datter fik millioner ved Qatars VM-værtskab

To millioner euro - svarende til omkring 15 millioner kroner - blev overført til en tiårig datter af en repræsentant fra Det Internationale Fodboldforbund (Fifa), inden Qatar blev tildelt værtskabet for VM i 2022.

Det skriver den tyske avis Bild, der hævder at have fået indblik i den omfattende rapport, som Fifa-efterforskeren Michael Garcia har begået på mere end 400 sider.

I denne gransker Garcia mulig bestikkelse og korruption i forbindelse med, at Rusland og Qatar blev VM-værter for slutrunderne i henholdsvis 2018 og 2022.

Ifølge Bild blev de to millioner euro overført til den tiårige pige fra en ukendt kilde.

Den tyske avis beretter også, hvordan tre Fifa-medlemmer blev fløjet i privatfly til Brasilien for at deltage i nogle store fester, som Qatars fodboldforbundet var vært for, inden VM-værtskabet blev tildelt i slutningen af 2010.

Desuden har Bild i rapporten læst sig til, at et tidligere medlem af Fifas eksekutivkomité i en e-mail takker Qatars fodboldforbund for at have overført adskillige hundrede tusinder euro.

- Der er ingen beviser på, at Rusland og Qatar købte sig til VM-værtskaber. Men særligt i Qatars tilfælde er der er så mange ting, der tyder på det, at en anden konklusion virker utænkelig, siger Bild-journalisten Peter Rossberg.

Garcias rapport blev bestilt af Fifa, men efter at have læst den skrællede Fifa de oprindelige 403 sider ned til 42, inden den skulle præsenteres.

Den resterende del blev gjort hemmelig, og i protest mod dette stoppede Garcia sit arbejde i december 2014.

Bild meddeler, at man hen over flere dage vil præsentere flere udvalgte dele fra den hemmelige rapport.