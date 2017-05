Australsk sprinterkomet snupper Giro-sejr på målfoto

Efter 220 kilometer måtte der målfoto til at bevise, at Ewan var foran Fernando Gaviria (Quick-Step), som tidligere i årets Giro har vundet to etaper.

Fredagens triumf er den anden etapesejr i en Grand Tour i karrieren for Caleb Ewan. Tidligere har den 22-årige australier vundet en etape i Vueltaen.

Sam Bennett (Bora-Hansgrohe) var også i spil til etapesejren i den tætte afgørelse.

På forhånd var det forventet, at etapen ville ende i et sprinteropgør. Det var formentlig sidste mulighed for at se sprinterne i nogle dage, da etaperne fra lørdag bliver mere kuperede.

Alligevel forsøgte to ryttere at spolere sprinterholdenes plan.

Den italienske lykkeridder Giuseppe Fonzi (Wilier Triestina) og den rutinerede russer Dmitry Kozonchok (Gazprom) var i udbrud gennem næsten hele etapen.

Undervejs nåede de to at være cirka fire og et halvt minut foran feltet, men det virkede usandsynligt, at sprinterholdene ville lade dem bevare forspringet på den forholdsvis flade etape

18 kilometer før målstregen i Alberobello blev udbruddet opslugt, og så begyndte positionskampen i feltet.

Flere små angreb kunne ikke forhindre den ventede spurt, og her viste Caleb Ewan sig altså stærkest.

I den samlede stilling fører Bob Jungels (Quick-Step) stadig. Han har seks sekunder ned til Geraint Thomas (Sky).