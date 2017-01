Caleb Ewan er noteret for to sejre inden for få dage.

Australier napper sprintsejr i World Tour-åbner

Sprinteren Caleb Ewan vandt 1. etape af Tour Down Under, der er årets første World Tour-løb.

De australske ryttere har generelt stolte traditioner i deres eget cykelløb Tour Down Under, og det blev da også til hjemmebanesejr, da etapeløbets 2017-udgave løb af stablen natten til tirsdag dansk tid.

Allerede søndag viste han, at benene er gode fra starten af sæsonen, da han vandt People's Choice Classic.

Tirsdag vandt Ewan foran hollænderen Danny van Poppel (Sky), mens ireren Sam Bennett (Bora-Hansgrohe) sluttede på tredjepladsen.

Sidstnævntes holdkammerat Peter Sagan sluttede som nummer 18.

Matti Breschel (Astana) endte som bedste dansker på en 22.-plads. Lars Bak fra Lotto Soudal blev nummer 30.

I alt fire danskere deltager i løbet. Ud over de førnævnte er Michael Valgren med for Astana, mens Mads Petersen kører for Trek.

Tour Down Under, der er sæsonens første World Tour-løb, afvikles over seks etaper fra 17. til 22. januar.