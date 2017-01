Zlatan Ibrahimovic vil ikke høre på, at han skulle have været doping under sin tid i Juventus.

Atletiktræner får dagbøder for dopinganklager mod Zlatan

Den tidligere svenske atletiklandstræner Ulf Karlsson må have den store pengepung frem, efter han ved Värmlands Tingsrätt i Karlstad er blevet dømt for injurier mod fodboldstjernen Zlatan Ibrahimovic, som han har beskyldt for at have taget doping.

Her stopper udgifterne dog langt fra. Han er nemlig også dømt til at betale sagens omkostninger - Zlatan Ibrahimovics eneste ønske i retssagen - og det bliver væsentligt dyrere.

Ifølge Aftonbladet fakturerer Ibrahimovics advokat 3400 kroner eksklusive moms per påbegyndt arbejdstime.

Ulf Karlssons advokat har derfor vurderet, at sagsomkostningerne kan ende på cirka 150.000 svenske kroner - næsten 120.000 danske kroner.

- Udtalelserne indeholder ikke en direkte påstand om, at Zlatan Ibrahimovic skulle være dopet, men retten har vurderet, at udtalelserne på grund af sammenhængen kun kan opfattes som, at de gav udtryk for, at Zlatan Ibrahimovic var dopet under sin tid i Juventus, lyder det i dommen.

Den strafbare udtalelse fra Ulf Karlsson kom i forbindelse med et debatarrangement i Värmlands Idrætshistoriske Selskab.

- Jeg tror, han (Ibrahimovic, red) dopede sig, sagde Karlsson, der efterfølgende uddybede beskyldningen overfor Nya Wermlands-Tidningen:

- Fodboldspillere bliver ikke testet så ofte som individuelle udøvere. Zlatan tog ti kilo på i muskler på et halvt år i Juventus. Det er umuligt at gøre på så kort tid, sagde Karlsson til avisen.

Ugen efter undskyldte Ulf Karlsson i et åbent brev over for Zlatan Ibrahimovic:

- Set i bakspejlet forstår jeg, at mine udtalelser kan opfattes, som om jeg peger fingre, og det var slet ikke min mening, skrev han til TT.

Zlatan Ibrahimovic spillede i Juventus fra 2004 til 2006.