En dansk atletikudøver blev nævnt i en Wada-rapport for at have taget doping, men det har siden 9. december ikke været muligt at finde ud af, hvem der er tale om.

Artiklen: Atletikboss er træt af at vente på svar i dopingsag

Atletikboss er træt af at vente på svar i dopingsag

Det oplyser Jakob Larsen, direktør i Dansk Atletik Forbund (DAF), som rykker for svar hos Det Internationale Atletikforbund (IAAF) hver eneste uge.

Der er stadig ikke kommet afklaring på sagen om den dopede dansker i sidste års rapport, der blev udarbejdet af juraprofessor Richard McLaren for Det Internationale Antidoping Agentur (Wada).

- I øjeblikket afventer vi stadig besked fra IAAF. Der er sådan set ikke noget nyt. Jeg rykker IAAF ugentligt og spørger, hvor man er henne i sagen. Men jeg får besked, når jeg får besked.

- Så jeg ved ikke mere, end jeg gjorde for en uge siden. Jeg kan bare konstatere, at fokus lige nu er et andet sted i de sager.

- Vi følger op ugentligt, og så må vi se, hvornår vi får et svar. Men det gør ikke noget, hvis det snart kommer, siger Jakob Larsen.

Nyheden om den dopede danske atletikudøver, der blev testet positiv for at have taget epo i forbindelse med en konkurrence i 2013, kom frem 9. december i forbindelse med McLaren-rapporten.

Rapporten afdækkede primært, hvordan Rusland i mange år har overtrådt dopingreglerne, men der dukkede også en dansk atlet op i den omfattende rapport.

- Det vigtigste for os er at få det afklaret.

- Hvordan kan det være, at hverken vi eller Anti Doping Danmark er blevet informeret, når Danmark dukker op på sådan en liste? Det er virkelig problematisk.

- Der kan være alle mulige forklaringer på, at vi ikke skulle informeres. Men hvorfor får vi ikke noget at vide? Det er mest det, lyder det fra Jakob Larsen.

Direktøren vurderer, at IAAF mest af alt forsøger at få overblik over de mange russiske atleter, der blev afsløret i Wada-rapporten.

- Jeg har en vis forståelse for det. Der lander rigtig mange navne hos dem, og jeg er rimelig sikker på, hvilken nationalitet der har størst fokus lige nu på det område.

- Der er travlt i deres afdeling, men jeg håber, at de snart er igennem den bunke, påpeger Jakob Larsen.