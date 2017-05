Atléticos anfører: Vi har verdens bedste fans

På trods af, at sejren ikke var nok til at bringe Atlético i finalen, så sang og heppede hjemmeholdets fans på imponerende vis hele kampen igennem.

Atlético Madrid vandt onsdag aften 2-1 over lokalrivalerne fra Real Madrid.

Atléticos anfører, Gabi, anerkendte efter kampen den flotte gestus fra klubbens fans.

- Vi takker verdens bedste fans. De troede på os fra første minut, og endnu en gang er vi stolte af dem, siger han til uefa.com.

Atlético kom blæsende fra start, hvor tilhængerne virkelig var bag holdet, og efter 16 minutter var hjemmeholdet foran 2-0.

Desværre for Atlético viste Real Madrids Karim Benzema efterfølgende sine tekniske evner og afdriblede tre mænd på baglinjen, hvilket førte til en reducering fra Iscos fod.

Derefter så det meget svært ud for Atlético, der nu skulle op og score tre mål for at komme i finalen.

- Jeg synes, vi var fantastiske i første halvleg. Et øjebliks genialitet fra Benzema tog vores drøm fra os, men vi stoppede aldrig med at kæmpe, siger Gabi.

På trods af god fight fra hjemmeholdet, så blev der ikke scoret flere mål, og det betyder, at Real Madrid er klar til at møde Juventus i finalen 3. juni, hvor de forsvarende mestre skal forsøge at genvinde titlen.

Det var den sidste kamp på Atlético Madrids hjemmebane, Vicente Calderon, i europæisk sammenhæng, da klubben er ved at bygge et nyt stadion, der tages i brug fra næste sæson.