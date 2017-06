Atlético-stjerne fyrer Spanien i U21-finale med hattrick

Spaniens matchvinder blev den 22-årige Atlético Madrid-stjerne Saúl Niguez, der med tre mål sendte spanierne på kurs mod sejren og sig selv til tops på turneringens topscorerliste.

Alle scoringer faldt efter pausen, og den målrige anden halvleg var en overraskelse, fordi chancerne havde været få i de første 45 minutter.

Spanien havde bolden meget, men havde svært ved at skabe målchancer mod italienernes solide forsvar.

Kort efter pausen lønnede spaniernes stoiske tålmodighed sig dog. Dani Ceballos galoperede ind fra venstre side med bolden og fandt Saúl Niguez på kanten af feltet.

Midtbanemanden trykkede til og bragte sit hold foran med et fladt skud.

Da Italiens Roberto Gagliardini umiddelbart efter scoringen modtog sit andet gule kort efter en fjollet tackling, syntes kampen afgjort.

Men der er høj individuel klasse på det italienske mandskab, og ud af ingenting udlignede Federico Bernardeschi pludselig efter en god times spil.

Der gik dog kun tre minutter, inden den spanske føring var genoprettet. Denne gang underholdt Niguez med en virkelig flot scoring.

Han tog et træk ti meter uden for feltet, og med et drøn af et venstrebenshug bragte han sit hold på 2-1.

Med en mand mindre på banen blev opgaven for stor for italienerne. De fik aldrig iværksat et modangreb, før Niguez afgjorde kampen med sin tredje scoring et kvarter før tid.

Det var hans femte EM-mål, og det sender ham suverænt i spidsen for topscorerlisten.

I fredagens finale mod Tyskland har spanierne mulighed for at tangere Italiens rekord med fem EM-titler på U21-niveau.

Det vil i så fald være tredje gang i de seneste fire slutrunder, at Spanien ender med at tage pokalen.