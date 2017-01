Atlanta Falcons quarterback Matt Ryan spillede en stor kamp i Atlantas sejr over Green Bay Packers.

Atlanta Falcons tromler over Green Bay og er i Super Bowl

Kampen endte 44-21 til Atlanta, der førte 24-0 ved pausen.

For ottende kamp i træk scorede holdet fra delstaten Georgia touchdown på sin første boldbesiddelse. Det er rekord i NFL-sammenhæng.

Green Bay Packers' Aaron Rodgers, der har haft endnu en stor sæson som holdets quarterback, fik ikke spillet til at hænge sammen, før det var for sent.

I første halvleg fik Atlantas forsvar lukket helt ned for Rodgers, der hele tiden måtte forsøge at undgå at blive nedlagt.

Atlantas Matt Ryan kastede fire touchdowns, og han løb også selv en scoring ind i Green Bays endzone.

Atlanta har været ustoppelige i store dele af sæsonen i NFL. Især i den sidste halvdel af sæsonen har holdet uddelt store øretæver.

Nøglen er den sprudlende offensiv, der både kan løbe bolden via ligaens måske bedste running backduo, Devonta Freeman og Tevin Coleman, og kaste dybt til et frygtet receiver-korps bestående af Julio Jones, Mohamed Sanu og Taylor Gabriel.

Julio Jones var også hård ved Green Bay. Den store receiver blev noteret for hele 180 yards og to touchdowns.

Det historiske Atlanta Falcons-angreb har sat gang i spekulationer om, hvorvidt Matt Ryan for første gang i sin karriere kan blive valgt til ligaens mest værdifulde spiller (MVP). Det afgøres inden Super Bowl.

Atlanta Falcons tromler altså til Super Bowl i Houston, hvor holdet møder New England Patriots, der uden stort besvær slog Pittsburgh Steelers med 36-17 i den anden konferencefinale.

Første gang Atlanta optrådte i en Super Bowl, var det i øvrigt danske Morten Andersen, der sendte holdet til NFL-finalen med det afgørende field goal. Det var i 1999.

Super Bowl spilles 5. februar.