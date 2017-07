Astanakaptajn efter trøjetab: Det er ikke slut endnu

På de sidste 700-800 meter af etapen op til målet i Rodez lurede en stejl bakke, og da Astana-holdet aldrig fik placeret Aru ordentligt, så blev han sat og har nu på andenpladsen i det samlede klassement 18 sekunder op til Froome.

- Jeg var for langt tilbage på den sidste stigning. Der opstod et hul i feltet, og jeg måtte bruge mange kræfter på at lukke hullet. Det betalte jeg for, da der opstod endnu et hul.

- Det er forklaringen.

- Det giver ikke mening at sige, at jeg gerne ville have beholdt trøjen. Et hul på 18 sekunder er ikke ingenting, men det bliver en udfordrende sidste uge, og det hele er ikke tabt, siger Fabio Aru ifølge AFP.

Holdkammeraten Michael Valgren var ude med lidt kritik af sin holdkaptajn umiddelbart efter etapen.

- Hvad der lige skete, ved jeg sgu ikke. Han (Aru, red.) er ikke så god til lige at sidde på dæk af os, og på sådan en stor vej så mistede vi hinanden fire-fem gange. Jeg ved ikke, om det er hans skyld eller vores skyld, lød det fra Michael Valgren.

Danskeren erkendte dog, at alle holdkammerater "farede lidt rundt alene" i afslutningen.

Fabio Aru understreger, at han er sikker på, at der efter søndagens 15. etape vil være opstået større tidsforskelle i toppen af klassementet.

- Nu tænker jeg kun på at restituere. Der ikke noget drama, siger Aru.

Den holdning blev bakket op af holdets sportsdirektør Giuseppe Martinelli.

- Vi forventede ikke at tabe trøjen lørdag, men sådan gik det. Vi har ikke tænkt os at gøre det til et drama. Måske er det meget godt, for de næste etaper bliver svære at kontrollere.

- Vi forholder os rolige, og alperne venter også, siger Martinelli.

Romain Bardet (AG2R) er fem sekunder efter Aru, og der er kun yderligere seks sekunder ned til Rigoberto Urán (Cannondale).