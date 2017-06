Astana tilbyder Jakob Fuglsang kontraktforlængelse

- Han er en rytter, vi meget gerne vil beholde, og vi har givet ham et tilbud. Om han har skrevet under, kan jeg ikke sige, men det får vi jo nok at vide på pressemødet, siger sportsdirektør Dmitrij Fofonov til avisen.

Sportsdirektøren fortæller, at Astana har tilbudt Jakob Fuglsang en kontraktforlængelse på yderligere to år, og hvis Fuglsang takker ja til tilbuddet, så vil han også skulle køre for Astana i 2018 og 2019.

- Han er en rytter, som vi gerne vil have på holdet i de kommende år. Vi har givet ham et interessant tilbud, så lad os se, hvad pressekonferencen byder på, siger Fofonov.

I fjor vandt Jakob Fuglsang sølvmedalje ved OL i Rio, og den 32-årige Astana-rytter vandt senest Criterium du Dauphiné.

Det er et løb, der rangerer højt, og sejren gjorde ikke Jakob Fuglsang mindre interessant for Astana eller andre hold.

Jakob Fuglsang har kørt for Astana i fem år.

Astana holder fredag eftermiddag holdets afsluttende pressemøde før Tour de France, der begynder lørdag i Tyskland.