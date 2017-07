Astana-sportsdirektør: Vi er her for at vinde løbet

Aru har 18 sekunder op til førende Chris Froome (Sky), mens Fuglsang er 1 minut og 37 sekunder efter.

Og i Astana-lejren er man godt tilfreds med situationen med sine to kaptajner.

- Vi går efter sejren. Vi er her for at vinde løbet, og den bedste rytter kommer til at vinde, siger Astana-sportsdirektør Dmitry Fofonov.

Fuglsang prøvede at tage et ryk et stykke udefra, men han slap ikke væk og sluttede sidst i spurten blandt de seks forreste.

- Han (Fuglsang, red.) var stærk. Han ville gerne vinde etapen ligesom i Dauphiné, siger Fofonov om danskerens angreb.

- Men der skete mange ting i løbet. Jeg er ked af det på Richie Portes (BMC) vegne. Det var en vanvittig dag, siger Fofonov om Richie Portes voldsomme styrt og exit.

Mandag har rytterne hviledag, og der vil Astana kigge på, hvordan de kan køre enten Fuglsang eller Aru endnu tættere på Tour-sejren.

- Så har vi tid til at restituere og tænke på næste uge, lyder det fra Astana-sportsdirektøren.