Assistenten bliver ny cheftræner i FCM Håndbold

Den 42-årige træner har været i klubben siden 2014 og får altså nu hovedansvaret for holdet, efter at Helle Thomsen blev fyret som cheftræner kort før sæsonstart.

- Med Kristian får vi sportslig kontinuitet. Han kender klubben og spillerne, og vi kender ham og ved, hvad han står for, og han har den ledelsesprofil, som vi har søgt.

- Han er en dygtig træner, der er dialogorienteret og en teamspiller, og vi er overbeviste om, at det er et godt match for klubben og ikke mindst holdet at få Kristian som cheftræner, siger sportsdirektør Stefan Kristensen til klubbens hjemmeside.

Kristian Kristensen har otte års erfaring fra herreligaen som både cheftræner og assistenttræner, der har budt på et dansk mesterskab og mange europæiske kampe.

- At stå i spidsen for FCM Håndbold er vel et af de ypperste job inden for damehåndbolden, så det ser jeg frem til det med stor glæde.

- Vi skal fortsætte det gode arbejde, der er blevet lavet, og vi vil fortsat kæmpe med helt fremme og jagte titler, siger Kristian Kristensen.

Klubben har ansat 34-årige Mathias Madsen som ny assistenttræner. Mathias Madsen, der er tidligere forsvarsspecialist i BSV, var i sæsonen 2015-16 assistenttræner i Silkeborg Voel.

Mathias Madsen havde egentlig lagt håndbolden på hylden forud for denne sæson, men kunne ikke afslå tilbuddet.

- Det er en stor og spændende udfordring for mig, og noget jeg ikke lige havde regnet med. Jeg havde trukket mig lidt tilbage i år, men den her mulighed har givet et kick i mig.

- Jeg har været en del af håndbolden i mange år, men for første gang i 15 år skulle jeg ikke have noget med håndbold at gøre, og det har jeg savnet, så jeg er lykkelig over, at den her chance er kommet, siger Mathias Madsen.

FCM Håndbold åbnede torsdag den nye sæson i Primo Tours Ligaen med en sejr på 23-22 ude over Nykøbing Falster, mens holdet også vandt Super Cuppen over Team Esbjerg.