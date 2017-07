Aru fastholder sin uskyld i angreb på Froome

Et af dramaerne indtraf, da Chris Froome (Sky) iført gul førertrøje fik mekaniske problemer, og italieneren Fabio Aru (Astana) angreb i samme øjeblik.

På mandagens hviledag gentog Froome, at han ikke mener, det er okay at angribe manden i gult, som har problemer med cyklen.

På tv-billederne ligner det meget klart, at Aru registrer, at Froome rækker hånden i vejret til servicebilen, fordi han har problemer, hvorefter italieneren sætter sit angreb ind.

Men det er ikke sandt ifølge Aru.

- Jeg opdagede ikke, at Froome havde problemer. Der var mange mennesker og meget larm. Da jeg hørte i radioen, at han havde problemer, så stoppede jeg med at køre. Så førte jeg ikke angrebet igennem, lyder forklaringen fra Fabio Aru.

Han er nemlig helt på linje med Froomes synspunkt.

- Jeg er enig. Man skal ikke angribe den gule trøje, som har mekaniske problemer, men jeg så ikke, at Froome havde problemer, gentager Astana-kaptajnen.

Da Froome atter nåede op, så man på tv-billederne, hvordan Froome kørte op på siden af Aru og gav ham en solid albue i siden.

Det lignede en lille hævnakt fra briten mod sin nærmeste rival i klassementet, men sådan oplevede Aru det ikke.

- Jeg tror ikke, det var med vilje. Der var mange mennesker på vejen, og der var meget smalt, så det var ikke let at styre cyklen. Jeg tror, han mistede balancen og ramte mig. Mere var der ikke i det, konkluderer Aru.

Der er 18 sekunder mellem de to i det samlede klassement.