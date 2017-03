Arsène Wenger: Barcelona-job interesserer mig ikke

Arsenals manager afviser at være interesseret i at stå i spidsen for FC Barcelona, når Luis Enrique stopper.

- Jeg fokuserer på mig selv og på at komme til næste niveau og søge forbedring, siger Arsène Wenger i forbindelse med et pressemøde torsdag.

Udtalelserne kommer, efter at Luis Enrique onsdag aften meddelte, at han stopper som klubbens cheftræner når den nuværende sæson er færdig.

Nyheden blev offentliggjort af Luis Enrique selv kort efter onsdagens 6-1-sejr i Primera Division over Sporting Gijón.

Arsène Wenger kom til Arsenal i 1996, og han har lige siden været klubbens manager, men den 67-årige fodboldtræners kontrakt udløber efter den nuværende sæson.

- Jeg har været her i 20 år, og jeg har ofte haft muligheden for at forlade (Arsenal, red.), så jeg tror ikke, jeg skal overbevise dig om, at min førsteprioritet altid har været Arsenal.

- Selvfølgelig er jeg objektiv nok til at træffe den rigtige beslutning for mig selv og for klubben. Klubben er fri til at beslutte, hvad den ønsker, og det vil jeg respektere, lød det fra Wenger på pressemødet.

Arsenal fik en ordentlig lussing af Bayern München i klubbernes første møde i ottendedelsfinalen i Champions League i februar, og 1-5-nederlaget medførte igen rygter omkring Wengers fremtid.

I dagene efter problamerede Wenger, at Arsenals fremtid er vigtigere end hans egen, og at han helt sikkert vil være fodboldtræner i næste sæson.

Arsenal ligger øjeblikket på femtepladsen i Premier League med 50 point for 25 kampe.

Bayern München kommer på besøg til returmødet i Champions League 7. marts.