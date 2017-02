Arsenal undviger pokalsensation mod Englands nummer 109

Lucas Perez og Theo Walcott sørgede for målene i sejren over Sutton, der ligger 105 pladser dårligere placeret end Arsenal i det engelske ligasystem.

Sejren fjerner en smule af presset på manager Arsène Wenger, som har været udskældt for Arsenals præstationer i Premier League og 1-5 ydmygelsen onsdag mod Bayern München.

Wenger måtte dog vente 27 minutter, før han kunne ånde lettet op. Sutton var nemlig bedst i kampens begyndelse, men på Arsenals første målchance gjorde Lucas Perez det til 1-0.

Da Theo Walcott i begyndelsen af anden halvleg gjorde det til 2-0 med sit mål nummer 100 i Arsenal-trøjen, var opgøret så godt som afgjort.

Hjemmeholdet kæmpede for at give det tætpakkede stadion med 5000 tilskuere samt tv-seere verden over håbet om endnu et pokalchok, og et drøn på overliggeren var ved at give næring til det håb.

Et spændingsskabende mål kom aldrig, men Sutton kan forlade turneringen med oprejst pande.

På vej til ottendedelsfinalen besejrede klubben blandt andet de tidligere storhold Leeds og Wimbledon fra Englands næstbedste og tredjebedste række.

I kvartfinalen venter der endnu en på papiret overkommelig opgave for Arsenal, da holdet skal møde Lincoln City, der ligeledes spiller i den femtebedste række.

Lincoln har dog vist, at klubben kan overraske. I lørdags vandt klubben således 1-0 på udebane over Burnley fra Premier League.

Det er første gang siden 1914, at et hold fra National League skal spille FA Cup-kvartfinale.