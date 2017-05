Arsenal trækker sorteper i engelsk duel om CL-pladser

Men både City og Liverpool vandt, og dermed endte London-klubben som den store taber i Champions League-puslespillet trods en sejr på 3-1 hjemme over Everton.

Arsenal var afhængig af nederlag til Manchester City eller pointtab til Liverpool i sidste Premier League-runde for at kunne snuppe en plads i top-4 og dermed Champions League fodbold i næste sæson.

Manchester City vandt stensikkert 5-0 ude over Watford, mens Liverpool hjemme slog allerede nedrykkede Middlesbrough med 3-0.

Dermed slutter Manchester City som nummer tre med 78 point og er direkte i Champions League, Liverpool som nummer fire med 76 point skal igennem kvalifikation, og Arsenal som nummer fem med 75 point må nøjes med Europa League-deltagelse.

Arsenal gjorde selv sin del af arbejdet med sejren over Everton, hvor Héctor Bellerín, Alexis Sánchez og Aaron Ramsey stod for målene. Romelu Lukaku reducerede for Everton på straffespark.

Og som om den missede Champions League-plads for første gang i 20 år ikke var slemt nok for Arsenal, så fik anfører Laurent Koscielny direkte rødt kort for en voldsom tackling på Evertons Enner Valencia allerede efter 14 minutters spil.

Det betyder, at Koscielny må sidde ude i FA Cup-finalen mod Chelsea. Et stort tab for Arsene Wengers mandskab.

Manchester City kom blæsende ud mod Watford, og på en fremragende første halvleg lukkede holdet al tvivl om, hvorvidt den direkte plads i næste sæsons Champions League skulle falde i andres hænder.

Watford blev kørt over af et sprudlende City-hold, som på scoringer af Vincent Kompany, Fernandinho og to gange Sergio Agüero gik til pause foran 4-0.

I anden halvleg tog gæsterne den mere med ro, men Gabriel Jesus nåede også at komme på måltavlen.

Liverpool skulle bruge 45 minutter på at prikke hul på Middlesbrough, men derfra gik det også problemfrit.

Georginio Wijnaldum, Philippe Coutinho og Adam Lallana stod for målene i den vigtige hjemmesejr over Middlesbrough. Viktor Fischer sad på bænken i hele kampen for Middlesbrough.

Manchester United lukkede en ujævn Premier League-sæson af med en sejr. Unge Josh Harrop og Paul Pogba stod for målene i 2-0-sejren over Crystal Palace.

Harry Kane sikrede sig topscorertitlen i ligaen, da han med et hattrick i Tottenhams 7-1-nedsabling af Hull City nåede op på 29 ligatræffere. Christian Eriksen stod for to måloplæg i kampen.

Tottenham slutter på andenpladsen i ligaen, hvor Chelsea kunne starte mesterskabsfesten med en 5-1-sejr over Sunderland i sidste runde.

Kasper Schmeichel og Leicesters detroniserede mestre lukkede sæsonen med 1-1 mod Bournemouth.