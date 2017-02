Arsenal-profil undskylder efter Twitter-brøler

Alex Oxlade-Chamberlain var lidt for hurtig på de sociale medier, efter at Arsenal havde tabt til Chelsea.

Her gav han et "like" til et tweet fra YouTube-kanalen Arsenal Fan TV, der handlede om, at klubben skulle skille sig af med Arsène Wenger, som har været Arsenals manager siden 1996.

23-årige Alex Oxlade-Chamberlain skyndte sig at slette sit "like", men skaden var sket, og hans handling blev i raketfart sendt videre på de sociale medier.

Den brødebetyngede spiller benyttede herefter sin egen Twitter-profil til at beklage episoden.

- Det var selvfølgelig ikke min mening at "like" den besked tidligere, jeg var ikke en gang klar over, at jeg havde gjort det, skrev Alex Oxlade-Chamberlain.

Arsène Wenger førte Arsenal til det engelske mesterskab i 1998, 2002 og 2004, men siden har klubben ikke vundet en af de helt store titler.

Den franske managers fremtid i Arsenal har derfor været et heftigt debatemne blandt fans og medier i en del år.