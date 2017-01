Arsenal opprioriterer FA Cuppen

Manager Arsène Wenger understreger, at hans mandskab tager cupturneringen meget seriøst.

- Det er en stor prioritet for os. Historisk set har vi vist, at vi bryder os om FA Cuppen, som en er en stor turnering for alle, siger Arsène Wenger.

Modsat Premier League og Champions League er FA Cuppen ikke en stor skattekiste med skyhøje præmie- og tv-penge.

Samtidig finder kampene sted i en periode, hvor klubberne lige er kommet ud af et stramt juleprogram, og senere hen i et tæt program med mesterskabskampe i Premier League og knockoutkampe i Europa.

Til gengæld er det verdens ældste fodboldturnering, og den har deltagelse af 736 hold i denne sæson. 672 af dem er allerede elimineret, når Arsenal indleder jagten på klubbens 13. triumf i turneringen.

- Det er et mål for os hvert år at vinde FA Cuppen. Vi ved alle, at tredje runde kommer lige efter juleprogrammet.

- Det er derfor, det også er en mental udfordring for Premier League-holdene at forberede sig til kampene, og hvis man trækker et hold fra Championship (næstbedste række, red.), blive det altid svært.

- Der kører den samme debat om turneringens vigtighed hvert år. Men når vi rammer april og maj med de afgørende kampe på Wembley (semifinaler og finale, red.), er det noget helt specielt, siger Arsène Wenger.

Arsenal vandt turneringen i 2014 og 2015, mens Manchester United vandt sidste år. Med 12 titler hver er det netop de to hold, der er historiens mest succesfulde hold i turneringen.