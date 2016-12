Arsenal-manager slår alarm: Stop masseudlejning

Det får alarmklokkerne til at ringe hos Arsenals manager, Arsène Wenger.

- Det er et af de store problemer i moderne fodbold. Du har investeret en masse penge i spillere, fordi vi betaler flere og flere penge.

- Når de er omkring 20 år, så får vi (klubberne, red.) typisk ikke ret meget for de spillere, siger Wenger ifølge Reuters til Arsenal Magazine.

Her tænker Arsenal-manageren givetvis på, at de unge spillere transferfrit kan forlade ejerklubberne, når deres kontrakt udløber.

Det er nemlig de færreste udlejede spillere, der formår at vende tilbage til storklubberne og slå igennem.

Arsenal har i øjeblikket 13 spillere lejet ud til andre klubber, og Wenger mener, at reglerne bør ændres.

- Som en refleks opbygger man et lager af spillere, og sådan bør det ikke være. Når man ser på antallet af lejeaftaler, så bør hele systemet tænkes igennem, siger Wenger.

- Måske skulle man skabe et system, hvor nogle klubber kunne eje en del af en League One-klub (den tredjebedste række i England, red.) som en farmerklub.

- Derefter kunne man begrænse antallet af spillere på kontrakt, siger den erfarne franske manager.

Arsenals manager har i dele af sine 20 år i klubben haft et stort fokus på at udvikle talenter.

Det har de senere år medført kritik af Wenger, når Arsenal har haft svært ved at følge efter hovedrige klubber som eksempelvis Chelsea, Manchester City og Manchester United i forhold til at købe dyre verdensstjerner fra øverste hylde.

Wenger har da også stadig et fokus på de unge talenter.

- Ungdomshold i dag er organiseret sådan, at de bedste, unge spillere tager til de rigeste klubber, og der har de færre muligheder for at udvikle sig, så det handler om, at man sikrer, at systemet fordeler de største talenter ligeligt, siger Wenger.