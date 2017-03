Arsenal kollapser efter udvisning og får nye Bayern-klø

Forsøget på at lave et historisk comeback endte i et 1-5-nederlag - et resultat, der er en ren kopi af den første kamp. Dermed ryger Arsenal ud af Champions League med de ydmygende cifre 2-10.

Det er syvende sæson på stribe, at Arsenal tager afsked med Champions League i ottendedelsfinalen.

Den samlede præstation mod Bayern efterlader ikke meget håb om, at Arsenal er på vej til endelig at tage næste skridt i Europa. Men i første halvleg tirsdag aften blev tyskerne trods alt bragt i visse problemer.

Der var spillet 20 minutter, da Theo Walcott fik sparket liv i forestillingen ved at bringe hjemmeholdet i front på en fin scoring.

Den hurtige wing møvede sig igennem et par Bayern-spillere og hamrede kuglen op i nettaget over Manuel Neuer, der ikke nåede at få knytnæverne i vejen.

Senere i halvlegen appellerede samme Walcott for straffespark, da Bayerns Xabi Alonso gik klodset ind i en nærkamp, men han fik ikke medhold af kampens dommer.

I stedet var det Bayern, der fik tilkendt et straffe kort efter pausen. Robert Lewandowski blev skubbet ned af Laurent Koscielny, og den polske frontløber dræbte den sidste rest af spænding med sin scoring fra pletten.

At Koscielny samtidig blev smidt ud, gjorde selvsagt ikke sagen bedre. Og præcis som i den første kamp faldt Arsenal sammen, da franskmanden forlod banen.

Alt var derfor lagt til rette for gæsterne i kampens sidste 35 minutter, og det udnyttede de til at score fire gange yderligere.

Først Arjen Robben, siden Douglas Costa og to gange Arturo Vidal sørgede for, at det, der startede så godt, endte med et nyt klart nederlag for Arsenal.

Arsenals chilenske stjerne Alexis Sánchez sad med et forbløffet smil på læben, da han var blevet udskiftet mod slutningen.

Meget andet var der heller ikke at gøre, efter at hans hold for anden gang på tre uger var blevet kørt midt over af en langt bedre modstander.