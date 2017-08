Arsenal-ikon: Chelsea gav United sidste brik i puslespil

Forud for Premier League-sæsonen, som indledes fredag, mener den tidligere Arsenal-angriber Ian Wright, at Chelsea har dummet sig i sommerens transfervindue.

Især peger Ian Wright på, at Chelsea muligvis har foræret United den sidste brik i puslespillet ved at sælge den 29-årige serbiske midtbanespiller Nemanja Matic til rivalen.

United har også købt Everton-angriberen Romelu Lukaku samt forsvarsspilleren Victor Lindelöf fra Benfica.

- Lige nu er Chelsea svagere end på samme tid sidste år, siger Ian Wright til BBC.

- Chelsea har købt Tiemoue Bakayoko fra Monaco for at erstatte Matic. Han skal virkelig gøre en forskel fra start af, for Chelsea ønsker at nå langt i Champions League og forsvare Premier League-trofæet.

- Chelsea skiller sig af med erfarne spillere, som man ved præcis, hvad man får fra, siger den tidligere engelske landsholdsangriber.

Ian Wright kritiserer også Chelsea for at have skilt sig af med John Terry og Asmir Begovic i en sæson, hvor London-klubben også skal konkurrere i Champions League.

Derudover har Chelsea tilsyneladende planer om at sælge stjerneangriberen Diego Costa, efter at klubben har hentet Real Madrid-reserven Alvaro Morata.

- Med Costa ude tager du 20 mål væk, og nogen skal kopiere det. Jeg siger ikke, at Morata ikke kan gøre det. Men hvis du ser på Chelsea som helhed, mangler holdet bredde, mener Ian Wright.

Den tidligere Arsenal-helt arbejder i dag som fodboldekspert i engelsk radio og tv.

Chelsea møder lørdag i klubbens første Premier League-kamp i denne sæson på hjemmebane Burnley på lørdag.

Chelsea vandt mesterskabet i sidste sæson med 24 point ned til United på sjettepladsen.