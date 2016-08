Arsenal henter tysk verdensmester i Valencia

London-klubben meddeler tirsdag aften på sin hjemmeside, at den har købt forsvarsspilleren, der for to år siden var med til at blive verdensmester med Tyskland.

- Endelig er det tid til at annoncere, at jeg har skrevet under med Arsenal. Jeg kan ikke vente med at spille for denne store klub, skriver Shkodran Mustafi på Twitter.

Den 24-årige tysker har tidligere været i engelsk fodbold.

Det var som ungdomsspiller i Everton.

Siden har Shkodran Mustafi først spillet for italienske Sampdoria og siden 2014 for spanske Valencia.

Arsenals manager, Arsène Wenger, glæder sig over tilgangen.

- Han har den rigtige alder, og han har god erfaring.

- Han er en meget fokuseret spiller, der også kan spille med bolden. Vi har fået en stor spiller og er godt forberedt på fremtiden, siger manageren til Arsenals hjemmeside.