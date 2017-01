Arsenals Olivier Giroud scorede et af de mål, der sikkert vil klæbe til ham længe, da Arsenal vandt 2-0 over Crystal Palace søndag.

Arsenal-helt om drømmescoring: Det var maksimalt held

Olivier Giroud kaldte sin "skorpion-scoring" for heldig i Arsenals sejr over Crystal Palace i Premier League.

- Jeg havde maksimalt held med mig. Det handler om held. Jeg har på ingen måde gjort noget lignende før. Jeg prøvede at aflede bolden.

Olivier Giroud var beskeden, da han efter Arsenals 2-0-sejr over Crystal Palace i Premier League satte ord på sin utrolige scoring til 1-0 i opgøret.

- Det var noget heldigt, men det var det eneste, jeg kunne gøre. Bolden lå bag mig, og jeg forsøgte at ramme den med hælen bagfra, siger Olivier Giroud ifølge AFP.

Den såkaldte "skorpion-scoring" må indtil videre formodes at være et godt bud, når årets mål eller sæsonens scoring på et tidspunkt skal kåres.

Scoringen var højdepunktet i sejren, som bragte Arsenal op på tredjepladsen i ligaen med 40 point.

Der var spillet lidt over 16 minutter, da Alexis Sánchez sendte bolden ind i gæsternes felt. Her var Giroud nået med frem efter sit løb, men franskmanden var et skridt foran, da afleveringen faldt.

Giroud smed sig derfor frem og sendte på akrobatisk vis bolden i mål med hælen via overliggeren til 1-0.

Det var anden gang inden for kort tid, at der blev scoret på den facon i ligaen, da Henrikh Mkhitaryan også gjorde det forleden i en Manchester United-sejr.

- Måske inspirerede det mål mig (Mkhitaryans, red.). Det er det eneste, man kan gøre i den position. Det er dejligt for holdet og jeg selv, fordi vi begynder året med en sejr, siger Giroud.