Arsenal bryder sammen i sydtysk målfestival

Der mangler ganske vist en returkamp, men alt tyder på, at det heller ikke bliver i denne sæson, at Arsenal skal bryde sin årelange forbandelse og komme videre fra ottendedelsfinalen i Champions League.

Alt er ved det gamle for Arsenal.

Det blev dyrt for englænderne, at forsvarsgeneral Laurent Koscielny måtte lade sig udskifte kort efter pausen ved stillingen 1-1.

Med franskmandens afgang ændrede kampbilledet sig, og et ellers velspillende Arsenal-hold blev løst i leddene og mistede fuldstændig orienteringen.

På ti frygtelige minutter indkasserede Arsenal tre mål, og det er svært at forestille sig, at det rutinerede Bayern-mandskab smider en firemålsføring i returkampen 7. marts.

Specielt ikke med tanke på, at holdet traditionelt har haft overtaget mod Arsenal i de senere år, og spillerne må have fået en deja-vu-oplevelse onsdag aften, da Bayern kun var 11 minutter om at bringe sig foran.

Målet blev fremragende sat ind af veteranen Arjen Robben, som hev sit favorittrick ud af ærmet.

Hollænderen modtog bolden ved højre sidelinje, driblede ind i banen forbi flere passive Arsenal-spillere, inden han smukt drejede kuglen over i det fjerneste hjørne med sit giftige venstreben.

Til Arsenals ære skal det dog med, at gæsterne kom stærkt tilbage, og i tidsrummet mellem Robbens scoring og Koscielnys udskiftning var det en helt lige kamp.

Alexis Sanchez udlignede på en returbold fra sit eget brændte straffespark, og i resten af første halvleg så hjemmeholdet en smule skrøbeligt ud.

Men skulle der have sneget sig en tvivl på egne evner ind i det tyske omklædningsrum i pausen, blev det hurtigt blæst væk.

Et ekstatisk publikum på Allianz Arena nåede dårligt at få armene ned imellem de tre scoringer, som Robert Lewandowski og to gange Thiago Alcantara satte ind med kort mellemrum.

Arsenals totale sammenbrud truede, mens forsvaret vaklede foran den usikre målmand David Ospina.

Det så dog længe ud til at blive ved en tysk 4-1-sejr, men indskiftede Thomas Müller sørgede for den endegyldige ydmygelse med sin 5-1-scoring i de sidste minutter.