Argentinas landstræner kræver sejre i VM-skæbnekampe

En VM-slutrunde i fodbold uden Argentina. Det skal man helt tilbage til 1970 for at opleve, men noget tyder på, at det kan ske igen.

Argentina har 24 point for 16 kampe og besætter i øjeblikket femtepladsen, der udløser playoffkampe mod New Zealand om en plads ved VM i Rusland næste år. De fire bedste hold i gruppen kvalificerer sig direkte til VM.

Peru indtager i øjeblikket fjerdepladsen, ligeledes med 24 point. Netop peruanerne kommer på besøg i Argentina 5. oktober, inden argentinerne afslutter kvalifikationen fem dage senere med en udekamp mod Ecuador.

Argentinas nye landstræner, Jorge Sampaoli, er klar over, hvad der ventes af hans hold.

- Vi har to kampe tilbage mod Peru og Ecuador, og vi skal vinde begge, siger landstræneren ifølge nyhedsbureauet AFP.

Symbolsk for Argentinas målfattige VM-kvalifikation - 16 mål i 16 kampe - skulle der et venezuelansk selvmål til for at sikre Argentina en udligning i anden halvleg i 1-1-kampen.

Argentina stillede ellers med stjerner som Lionel Messi og Paulo Dybala i front.

Sidstnævnte, der laver mange mål for italienske Juventus, har endnu ikke scoret på landsholdet.

- Vi havde tre chancer for at score i første halvleg, og alt kunne have været ordnet der.

- Vi bliver nødt til at kæmpe videre i angrebet og give styrke til spillerne, siger Jorge Sampaoli.

Han blev i maj hentet til jobbet som Argentinas landstræner efter fyringen af Edgardo Bauza.

Argentina spillede i sidste uge 0-0 ude mod Uruguay i VM-kvalifikationen, hvor Jorge Sampaoli for første gang havde ansvaret for det argentinske hold i en betydende kamp.