Argentinas landstræner er utilfreds efter bitter nullert

Argentinas nyudnævnte landstræner, Jorge Sampaoli, fik et på papiret godkendt resultat, da han natten til fredag dansk tid stod i spidsen for holdet for første gang i en betydende kamp.

Argentina er imidlertid i fare for at gå glip af deltagelse ved næste års VM i Rusland. Derfor er den tidligere Sevilla-træner heller ikke glad for det uafgjorte resultat.

- Vi spillede mod et hold, der forsøgte at lukke os ned. Det er bittert, at vi ikke vandt, siger Jorge Sampaoli til nyhedsbureauet Reuters.

Argentina har 23 point for 15 kampe i den sydamerikanske VM-kvalifikation, hvor der resterer tre runder.

De fire bedste hold får en direkte VM-billet, mens nummer fem skal spille playoffkampe mod det bedste hold fra kvalifikationen i Oceanien om en VM-plads.

Argentina har trods stjerneangribere som Lionel Messi, Paulo Dybala og Gonzalo Higuain blot formået at lave 15 mål hidtil i VM-kvalifikationen.

Argentina tager på tirsdag imod Venezuela, mens argentinernes sidste to kampe er en hjemmekamp mod Peru og en udekamp mod Ecuador.

- Det tvinger os nu til at være meget omhyggelige, når vi ser frem mod de kommende kampe.

- Enhver desperat handling kan betyde, at vi ikke kommer med til VM, siger Jorge Sampaoli til nyhedsbureauet AP.

Argentina har været med ved VM hver gang siden 1974.