Argentina gør sig klar til Davis Cup-finale mod Kroatien

Dermed havde den femte og sidste kamp i opgøret blot kosmetisk betydning. Her reducerede Frankrig til 2-3.

I finalen bliver Kroatiens modstander Argentina, der samlet vandt 3-2 på udebane over den forsvarende mester, Storbritannien.

I den første kamp søndag bragte Andy Murray balance til stillingen 2-2 ved at slå Guido Pella med 6-3, 6-2, 6-3.

Derefter var det planen, at argentinernes førstesingle Juan Martin del Potro skulle i aktion for at afgøre sagerne til argentinernes fordel.

Men den tidligere US Open-mester, der har været igennem nogle skadesplagede sæsoner, var for slidt til at stille op efter to femsætskampe i single fredag og i double lørdag.

I stedet fik Leonardo Mayer chancen, og den greb han mod Daniel Evans, som ellers vandt første sæt. Mayer sørgede for argentinsk eufori ved at vinde 4-6, 6-3, 6-2, 6-4.