Antonio Conte vil aldrig bede Diego Costa ændre stil

Til trods for muligheden for en hurtig karantæne på grund af fem gule kort nægter Chelsea-manager Antonio Conte at forsøge at ændre Costas spillestil.

Den italienske manager vil for eksempel aldrig bede den spanske landsholdsspiller nedtone sin aggressive stil på banen. Også selv om Costa har pådraget sig en advarsel i tre af de første fire kampe.

- Jeg er ikke bekymret for det. Vi kender alle Diego - han er en lidenskabelig mand. Jeg vil se den lidenskab, når han spiller fodbold. Men det er vigtigt at gøre det på den rigtige måde, og det gør han, siger Conte ifølge The Telegraph.

Costa er endnu ikke blevet udvist i løbet af sine mere end to sæsoner i Premier League.

Og Conte bemærker, at Costa ikke kun begår frispark, men også skaffer dem. Det samme gælder kort, som også bliver givet til modstanderne.

Chelsea-manageren understreger dog, at ikke alle gule kort er lige velkomne.

- Det er vigtigt at undgå gule kort for unødvendige situationer. Kun for tacklinger. Hvis det er nødvendigt, så er det godt, siger Conte.

I fredagens kamp mod Liverpool tror bookmakerne, at Costa får endnu et gult kort. Man kan således kun få mellem 1,1 og 1,5 gange pengene igen for et gult kort til angriberen ifølge Oddschecker.