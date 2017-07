Antonio Conte forlænger med de engelske mestre

Manager Antonio Conte fra de engelske mestre i fodbold, Chelsea, skriver under på en ny toårig kontrakt med klubben. Det skriver klubben på sin hjemmeside.

- Jeg er meget glad for at have indgået en ny kontrakt med Chelsea. Vi arbejdede meget hårdt vores første sæson for at opnå noget fantastisk, som jeg er meget stolt af, siger han.