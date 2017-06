Antidopingagentur suspenderer stort laboratorie i USA

Det olympiske laboratorie på University of Californias afdeling i Los Angeles har fået en karantæne på tre måneder.

Det Internationale Antidoping Agentur (Wada) har delvist suspenderet et laboratorie i Los Angeles, USA.

Wada skriver i en pressemeddelelse, at karantænen skyldes, at laboratoriets procedurer ikke har levet op til standarderne.

Wada beskriver ikke en præcis årsag til karantænen.

Laboratoriet kan fortsætte sine antidoping-aktiviteter under karantænen. Men et andet Wada-laboratorie skal genteste prøverne, før eventuelle fund kan konstateres.

Det Amerikanske Antidopingagentur (Usada) siger, at Wadas beslutning ikke betyder, at der skal herske tvivl om laboratoriets troværdighed.

- Det er vigtigt at bemærke, at der aldrig har været prøver, der fejlagtigt har været positive på laboratoriet i University of California, oplyser Usada ifølge AP i en pressemeddelelse.

- Desuden er ingen atleter blevet falsk anklaget, suspenderet eller på anden måde straffet, står der videre i pressemeddelelsen.

University of California blev underrettet om beslutningen i sidste uge. Universitetet har nu 21 dage til at appellere afgørelsen.

Laboratoriet oplyser selv, at det er verdens største antidopinglaboratorie i Wada-regi.

Det analyserer angiveligt 45.000 urinprøver hvert år.

Talskvinde for University of California Elaine Schmidt siger, at laboratoriet ikke har nogen kommentarer.

Det er ikke unormalt, at et laboratorie bliver suspenderet af Wada.

Det skete blandt andet inden OL i Rio i 2016. Her blev et laboratorie i den brasilianske OL-værtsby ramt af karantæne. Det skete kun halvanden måned inden, at OL gik i gang.