Anti Doping Danmark støtter Nadal-forslag om mere åbenhed

- Som reglerne er i dag, så er det ikke muligt. I henhold til Persondataloven og Wada-reglerne i det hele taget skal vi som antidopingmyndighed behandle medicinske oplysninger fortroligt, fordi oplysningerne betragtes som personfølsomt materiale.

- Så det kan vi ikke. Vi må simpelthen ikke offentliggøre oplysningerne, fastslår Christina Friis Johansen, der er seniorkonsulent hos ADD.

Atleterne kan selv vælge at offentliggøre personlige og medicinske oplysninger, men de er ikke forpligtet til at gøre det.

- Det er en ret, som udøverne har, ligeså vel som du og jeg har en ret til, at vores medicinske oplysninger er beskyttede og private og skal behandles sådan af de myndigheder, som håndterer dem, forklarer Christina Friis Johansen.

Atleterne, som har fået hacket deres medicinske data, virker ikke til at have noget at skjule, da de har dispensation til at bruge medicin, som står på den forbudte liste hos Det Internationale Antidopingagentur (Wada).

Det er derfor, Nadal foreslår, at atleter med fordel kunne lade alle se deres TUE-dokumenter.

TUE står for "therapeutic use exemption" og er en dispensation til at benytte et stof, der under normale omstændigheder er ulovligt.

- Forslaget er godt i den forstand, at det kunne være fint at få skabt en større transparens i forhold til, hvor mange TUE-dispensationer der uddeles og for hvilke præparater. Er der nogle mønstre i det? Vi ser eksempelvis, at svømmerne hyppigt lider af astma.

- Så det kunne være fint at få større gennemsigtighed i forhold til, om der er nogle sygdomme, som er særligt udbredte blandt idrætsudøvere, og hvilken behandling og medicin der bliver brugt i de forskellige idrætter, forklarer Christina Friis Johansen.

Hun understreger dog, at det er Wada, som har mulighed for at føre forslaget ud i livet.

- Det vil vi gerne støtte op om. Det er noget, Wada bør være tovholder på. Wada har adgang til de her oplysninger på internationalt plan og kan samle statistik over det.

- Det vil kræve, at hver enkelt antidopingorganisation, som udsteder TUE-dispensationer, der ikke nødvendigvis deles med Wada, også lægger frem, hvor mange der gives.

- Det er et konkret forslag til større gennemsigtighed, som vi kan bakke op om, siger Christina Friis Johansen.