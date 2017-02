Anne Mette Hansen forlader København Håndbold

- Det er vigtigt for mig at understrege, at det ikke er et fravalg af København Håndbold. Jeg er virkelig glad for at være i klubben, og også for det der er gjort i forsøget på at beholde mig.

- Jeg har udviklet mig sportsligt og menneskeligt, og der er så mange gode mennesker på og uden for banen, som bliver svære at rejse fra. Men det eventyr, der venter mig, glæder jeg mig også til, siger Anne Mette Hansen.

Som direkte erstatning henter København Håndbold den hollandske landsholdsspiller Kelly Dulfer, der også optræder på venstreback-positionen.

Hun var med til at vinde EM-sølv med Holland for mindre end to måneder siden. Og København-træner Claus Mogensen ser frem til at tilknytte den 22-årige spiller, der skifter fra tyske Oldenburg.

- Det er en spiller med en god størrelse og fysik, og som er internationalt anerkendt for sit forsvarsspil, men jeg synes, hun rummer meget mere end det, da hun også har nogle rigtigt gode offensive kvaliteter.

- Hun har nydt godt af den hollandske håndboldskole, hvor man er god til at finte og spille tæt på forsvaret, lyder det fra Claus Mogensen.