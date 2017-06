Anklager vil lade Messi slippe med bøde for skattesnyd

Messi og hans far, Jorge Messi, blev i første omgang idømt betingede fængselsstraffe for at have snydt det spanske skattevæsen for omkring 30 millioner kroner i perioden 2007 til 2009.

Det er blot en måned siden, at Højesteret i Spanien stadfæstede Lionel Messis dom, men nu har den spanske anklagemyndighed sagt god for, at dommen kan ændres til en bøde.

Den skal ifølge en talskvinde fra den spanske anklagemyndighed lyde på et beløb svarende til 3000 kroner om dagen i de 21 måneder, som den betingede fængselsstraf ellers lød på.

Det giver en bøde på i underkanten af 1,9 millioner kroner for Messi.

Det var angiveligt den argentinske stjernespillers forsvarer, som selv havde foreslået bøden som erstatning for fængselsdommen.

I Spanien er det kutyme, at fængselsdomme på under to år til tidligere ustraffede personer gøres betingede.

Real Madrid-stjernen Cristiano Ronaldo og den tidligere Real Madrid-cheftræner José Mourinho, som nu står i spidsen for Manchester United, er de seneste store navne, som har fået de spanske skattemyndigheder på nakken.

Der er endnu ikke afsagt dom i de to sager.