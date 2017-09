Anklager kræver årelang karantæne til Juventus-præsident

Juventus-bossen er anklaget for at have tætte og ulovlige forbindelser til ekstreme fans - såkaldte "ultras" - der handler med billetter på det sorte marked.

Det Italienske Fodboldforbunds anklager kræver, at Juventus-præsident Andrea Agnelli idømmes en karantæne på to et halvt år.

Kravet om karantæne blev fremsat under en høring fredag. Det var, blot ti dage efter at Agnelli blev udpeget som formand for European Club Association (ECA).

Et panel skal inden ti dage træffe en afgørelse om en eventuel straf til Andrea Agnelli.

Anklageren Giuseppe Pecoraro kræver også, at Juventus skal spille to hjemmekampe uden tilskuere. En tredje kamp skal ifølge anklageren spilles uden adgang til stadionets sydlige sektion. Det er i denne sektion, Juventus' ultratilhængere hører til.

Desuden kræver anklageren en bøde på 300.000 euro til Juventus.

Agnelli har angiveligt tilladt, at sæsonkort er blevet solgt på det sorte marked til en høj pris.

Han har indrømmet, at han har mødtes med Rocco Dominello. Dominello er ultra og har forbindelser til mafiaen i Calabrien. Dominello er tidligere blevet idømt otte års fængsel for sortbørshandel.

Agnelli insisterer dog på, at mødet med Dominello kun skete i selskab med adskillige andre tilhængere under fejringer. Juventus har aldrig haft hensigt om at bedrive ulovligheder, understreger præsidenten.

- Anklageren gør sit job. Vi er ikke vant til at skulle forudsige, om det (karantænen, red.) bliver en måned eller for livet. Det vigtigste er nu at bestride anklagerens beskyldninger, siger Agnellis advokat, Franco Coppi.

Juventus' billetansvarlige, sikkerhedschef og en tidligere marketingchef i klubben er også anklaget i sagen.

De er blandt andet tiltalt for krænkelser mod sportens integritet og ulovlige forbindelser til tilhængere.

41-årige Agnelli har stået i spidsen for Juventus siden 2010. Hans familie har ejet klubben i knap 100 år.

Andrea Agnelli har været medlem af Det Europæiske Fodboldforbunds (Uefa) eksekutivkomité siden 2015.

Giuseppe Pecoraro anmoder om, at en eventuel karantæne også kommer til at gælde Agnellis virke i Uefa.