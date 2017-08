Ankersen efter CL-lodtrækning: Jeg ser gode muligheder

FCK-spiller Peter Ankersen, der på grund af en skade endnu ikke har været på banen i denne sæson, tror på, at københavnerne har gode chancer for at gå videre.

- Qarabag er et godt hold, ellers var de ikke kommet så langt. Men det er stadig et hold, jeg mener, vi skal kunne slå over to kampe, siger han.

Ankersen har tidligere mødt Qarabag, da han spillede for det østrigske hold Red Bull Salzburg.

- Dengang slog vi dem ud af Champions League-kvalifikationen. Jeg ser gode muligheder, men de har stadig også nogle profiler, som vi skal være opmærksomme på, siger han.

Den første kamp mellem FC København og Qarabag spilles enten 15. eller 16. august i Aserbajdsjan, mens returkampen afvikles 22. eller 23. august i København.

Vinderen går videre til det økonomisk og sportsligt yderst attraktive Champions League-gruppespil, mens taberen må nøjes med at komme med i Europa League-gruppespillet.

FCK vandt i tredje kvalifikationsrunde med samlet 4-2 over FK Vardar fra Makedonien.

Qarabag vandt samlet 2-1 over Sheriff Tiraspol fra Moldova i playoffrunden.

Qarabag har vundet mesterskabet i Aserbajdsjan de seneste fire sæsoner.

Holdet har de seneste tre sæsoner været deltager i Europa Leagues gruppespil, hvor holdet dog ikke har formået at spille sig videre.