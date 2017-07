Angriberen Romelu Lukaku får fem år i Manchester United

Kontrakten løber over fem år med en option på et ekstra år, oplyser klubben på sin hjemmeside.

Den 24-årige landsholdsspiller har sluttet sig til United-truppen, der er på træningstur i Los Angeles i USA.

- Romelu passer naturligt ind hos Manchester United.

- Det er kun naturligt, at han ønsker at udvikle sin karriere hos den største klub. Han bliver en velkommen tilføjelse til gruppen, og jeg ved, at de vil få ham til at føle sig velkommen. Jeg ser frem til at arbejde med ham på ny, siger klubbens manager José Mourinho til holdets egen hjemmeside.

Portugiserne har tidligere været manager for Lukaku.

I 2013/14-sæsonen var Lukaku på kontrakt i Chelsea, der havde Mourinho som manager. Dengang kunne portugiseren dog ikke finde plads i angrebet til mandagens nyindkøb.

I stedet blev Lukaku udlejet til Everton, og i sommeren 2014 blev belgieren solgt til Liverpool-klubben.

Han skifter derfor fra Everton, efter at angriberen Wayne Rooney forleden tog turen den modsatte vej fra Manchester til sin barndomsklub.

- Jeg vil gerne starte med at takke Everton og fansene for de sidste fire vidunderlige sæsoner, siger Romelu Lukaku til Manchester Uniteds hjemmeside.

- Jeg kan ikke vente med at løbe ind på Old Trafford foran 75.000 fans.

Bekræftelsen af klubskiftet har været ventet de senest dage, efter at Manchester United lørdag morgen meddelte, at man var nået til enighed med Everton om et køb.

Lukaku blev i den forgangne sæson nummer to på topscorerlisten i Premier League med 25 mål for Everton. Kun Tottenhams Harry Kane lavede med 29 scoringer flere mål end Lukaku i den bedste engelske række.

Ifølge flere britiske medier vil United betale 75 millioner pund svarende til 630 millioner kroner for Lukaku. Beløbet er dog ikke bekræftet.

Forud for den kommende sæson har Manchester United taget afsked med den svenske superstjerne Zlatan Ibrahimovic.

Oveni klubskiftet har Lukaku også haft en politisag på halsen i USA, da det lørdag kom frem, at han en uge tidligere blev arresteret.

Det skete 2. juli i Beverly Hills, da politiet fem gange havde bedt ham om at skrue ned for noget musik i forbindelse med en fest.

Lukaku skal møde i retten i Los Angeles 2. oktober.