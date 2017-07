Angriber er endt som EM-kvindernes forsvarsprop

Den 21-årige Brøndby-angriber erkender, at det var med lidt nervøsitet, at hun i den afgørende gruppekamp mod Norge mandag aften stillede sig ned i det skadesramte midterforsvar.

- Jeg har tidligere spillet dernede, men det var halvandet år siden sidst.

- Jeg tænkte da på, om mit forsvarspil nu også sad på rygraden. Var det der stadig?

- Når man spiller i det bageste led på banen, så skal man have hovedet med sig i hele kampen. Man skal være sikker. Der er ikke plads til at lave fejl, som der er oppe foran, siger Stine Larsen.

- Men da kampen gik i gang, og der var spillet nogle minutter, fandt jeg ind i de gamle rutiner, tilføjer hun.

Det lykkedes Danmark at vinde 1-0 over Norge og booke en plads i kvartfinalen, hvor de regerende tyske europamestre venter på lørdag i Rotterdam.

Stine Larsen har spillet størstedelen af sine ungdomsår i midterforsvaret. Det var også på den position, at landstræner Nils Nielsen i 2015 gav hende debut i den rød-hvide trøje.

Men på et tidspunkt blev hun i Brøndby rykket op i angrebet, og med tiden skete det samme på landsholdet.

- Frem mod det her EM har jeg udelukkende arbejdet som angriber og tænkt som angriber.

- Jeg spillede også de to første gruppekampe oppe foran, men så begyndte vi at få skader i midterforsvaret.

- Så sagde Nils til mig, at jeg godt kunne begynde at forberede mig på, at jeg skulle derned. Så lige pludselig er jeg endt i den anden ende af banen, siger angriberen.

Stine Larsen fortæller, at hun gennem hele sin fodboldopvækst er blevet smidt rundt på forskellige positioner på banen. Alsidigheden har sine fordele, men også ulemper.

- Jeg har altid være heldig med at få spilletid, fordi jeg har kunnet udfylde de fleste positioner på banen.

- Men man får bare ikke de helt faste rutiner på plads.

- På et tidspunkt har jeg følt, at jeg har kæmpet om andenpladsen på alle positioner - frem for at kæmpe om én plads på banen. Det er ulempen ved det. Men lige mod Norge var det ret heldigt, siger hun.

Hvis hun selv kunne vælge, hvor landstræneren skal bruge hende, så er det i angrebet.

- Jeg synes, det er sjovest at være oppe foran. Jeg har mange ting, jeg kan arbejde med fremme på banen.

- Jeg kan nu også godt lide at være nede bagi - særligt i de kampe, hvor der er pres på, siger Stine Larsen.

Danmark har foreløbig mistet to midterforsvarere i EM-truppen på 23 spillere. Det er Janni Arnth og Mie Leth Jans, der begge er dømt ude i resten af turneringen på grund af skader.

Lørdagens kvartfinale mod Tyskland spilles klokken 20.45.