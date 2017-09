Anfører undrer sig over sammenbrud i DBU-forhandlinger

Det betyder, at de udtagne spillere på kvindelandsholdet i fodbold ikke kommer til at spille tirsdagens VM-kvalifikationskamp ude mod Ungarn.

Sammenbruddet skaber undren hos spillerne.

- Vi ligger ikke så langt fra hinanden. DBU er gået op i deres tilbud, og vi er gået ned på det økonomiske plan.

- Så derfor tror jeg, at vi kunne have fundet en løsning. Det er også derfor, det undrer mig, at DBU vil bruge tid på at finde andre spillere, når vi godt kunne have fundet en aftale, siger anfører Pernille Harder til DR Sporten.

Spillerforeningen, der repræsenterer spillerne, og DBU har længe været rygende uenige om vilkårene for en fremtidig landsholdsaftale.

Pernille Harder erklærer sig villig til at forhandle videre med DBU, men det ser ikke ud til, at der er fælles fodslag om det.

Tidligere lørdag talte DBU's kommunikationschef, Jakob Høyer, om et "totalt sammenbrud" i forhandlingerne.

- Vi skal drøfte, hvad vi nu skal gøre. Om vi kan stille med alternative spillere på tirsdag.

- Jeg bemærker i medierne, at nogle har tilbudt at spille, så kvindelandsholdet ikke bliver slået år tilbage. En anden mulighed er, at vi trækker os fra kampen, sagde Jakob Høyer tidligere lørdag til Ritzau.

DBU valgte tidligere i denne uge at aflyse EM-revanchen mellem Danmark og Holland i Horsens.

Den kamp skulle være spillet fredag, men den blev aflyst på grund af konflikten.

Danmark tabte i august EM-finalen 2-4 til Holland i Enschede.